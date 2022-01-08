شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حسن راتب وعلاء حسانين لمحكمة العباسية لنظر أولى جلسات محاكمتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في العباسية، وتم وضعهم في قفص الاتهام، وذلك لبدء نظر أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"، حيث وجه لهم تهم التمويل والتنقيب والاتجار في الآثار، وذلك بعد أن تنحت الدائرة 16 جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات سيد، وإيمان السيد المليجي، وعلي إبراهيم عمارة عن نظر، لاستشعارها الحرج.

كما حضر المحامي فريد الديب الموكل عن حسن راتب للدفاع عنه اليوم.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

وكانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف إعلاميا بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

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