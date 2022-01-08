شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 16 وفاة و18 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بمدينة الطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث تصادم مروري، وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس - طور سيناء".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأضاف عبدالغفار، أنه فور الإبلاغ عن الحادث قامت هيئة الإسعاف بالدفع بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ مؤكدا جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.