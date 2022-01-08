شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالابتدائى والإعدادى الأزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الازهرى اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ اليوم السبت 8 يناير بمادتى القرآن الكريم والدراسات الاسلامية للصف الرابع،ومادة القران الكريم للصف الخامس.

كما أفصح قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات سنوات النقل الإعدادى، كما يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحاناتهم اليوم السبت 8 يناير بمادتى الفقه واللغة العربية، ويختتمون الامتحانات يوم الخميس 13 يناير، فيما يبدأ طلاب البرنامج التأهيلى الملتحقين بالشهادة الإعدادية يوم الأحد 16 يناير ويختتمون امتحاناتهم يوم السبت 22 يناير.

وكان قد كشف قطاع المعاهد جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول للمرحلة الثانوية سنوات النقل والتى تبدأ يوم الاثنين 24 يناير وتنتهى يوم الخميس 3 فبراير .