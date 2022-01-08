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الأعلى للجامعات يعلن أسماء 13 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس جامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية للمقبول ترشحهم لشغل منصب رئيس جامعة حلوان وضمت القائمة 13 مرشحا وهم :-

 

1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

2- الدكتور سعد السيد سعد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان

4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية بنين بجامعة حلوان

5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

7- الدكتورة سهير عبد السلام حنفى أستاذ فلسفة سياسية وعميد كلية الآداب السابق بجامعة حلوان

8- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان

9- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

10- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

11- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان

12- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

13- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان


القائمة المبدئية للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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