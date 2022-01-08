شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الاستعلام عن العديد من الخدمات للمؤمن عليهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ومنها خدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك فى التأمين الاجتماعى، والأجور الخاصة بكل مدة. وينشر "الخليج 365" تقريرا معلوماتيا عن كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى فى نقاط محددة.
- يتم الدخول على موقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- اختيار بدء خدمة استعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات.
- يتم الضغط على أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات.
- تسجيل الدخول إذا كنت مستخدما، أو تسجيل حساب جديد.
ويتيح إنشاء حساب جديد على موقع التأمينات استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية.