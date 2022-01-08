شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الاستعلام عن العديد من الخدمات للمؤمن عليهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ومنها خدمة ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك فى التأمين الاجتماعى، والأجور الخاصة بكل مدة. وينشر "الخليج 365" تقريرا معلوماتيا عن كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى فى نقاط محددة.

- يتم الدخول على موقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اختيار بدء خدمة استعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات.

- يتم الضغط على أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات.

- تسجيل الدخول إذا كنت مستخدما، أو تسجيل حساب جديد.

ويتيح إنشاء حساب جديد على موقع التأمينات استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية.