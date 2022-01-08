اعرف قمية اشتراك من انتهت خدمته قبل سن التقاعد للحصول على خدمات التأمين الصحى

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، توفير كافة خدمات الرعاية الطبية لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد، وذلك جاء استجابة لمطالب عمال مصر الذين تركوا عملهم، وهم فى سن العمل، ويمكنهم بأى وقت إيجاد فرص عمل أخرى، وأصبحوا بلا غطاء صحى.

- يستطيع المواطن الذى ترك العمل لأى سبب وما زال فى سن العمل الحصول على مزايا التأمين الصحى، من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.