شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب الطعون على الترشح بانتخابات نقابة أطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح باب الطعون بانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، اليوم السبت 8 يناير 2022، على أن تستمر حتى يوم الخميس 13 يناير 2022، الساعة 3.30 مساء.

وأوضحت النقابة العامة، أنه يتم التقدم بالطعون للمدير الإدارى بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، وعن طريق البريد الإلكترونى [email protected]، أو عن طريق البريد المستعجل على عنوان "6 شارع الحديقة، جاردن سيتى، القاهرة"، على أن يشمل الطعن على: أسباب الطعن على الترشح، صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بصاحب الطعن، وكارنيه النقابة الخاص بصاحب الطعن.

وكانت أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان، والنقابات الفرعية بالمحافظات، القوائم الأولية لأطباء الأسنان المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الخميس 17 مارس 2022.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، لعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 211 لسنة 1970.