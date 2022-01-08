شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات جامعة القاهرة لامتحانات التيرم الأول أبرزها مراعاة التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر
1- تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن.
2- توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات.
3- إعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.
4- الاستعانة بالكواشف الحرارية.
5- توفير وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
6- التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة.
7- ترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.
8- تم تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات.
9- توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع.
10- تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.