شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موسم توريد قصب السكر بـ كوم أمبو اليوم بحضور وزير التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى محافظة أسوان، اليوم السبت، ليشهد بدء موسم توريد قصب السكر إلى مصانع السكر بمدينة كوم أمبو، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويبدأ موسم إنتاج السكر من القصب بنهاية شهر ديسمبر ويستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل، وخلال هذه الفترة يعمل المصنع لمدة 24 ساعة يومياً ولمدة 140 يوماً متوصلة دون توقف.

ويبلغ معدل إنتاج السكر السنوى للمصنع حوالى 200 ألف طن من هذه السلعة الحيوية، التى يتم إنتاجها وفقا لأعلى المواصفات المطلوبة، بينما تبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع من القصب المعصور نحو مليونى طن سنوياً، من إجمالى 8 ملايين طن على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن مصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان، يعود تاريخ إنشاؤه لسنة 1912، ويعد أكبر مصانع مصر فى إنتاج السكر من القصب، ويصل إنتاجه فى الموسم الواحد لـ200 ألف طن، وهو ما يمثل نسبة 25 % من إنتاج مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية على مستوى الجمهورية.