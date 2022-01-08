شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.. الفعاليات تبدأ 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وقبل انطلاق المنتدى، تعقد عدد من الورش التحضيرية التى تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمى، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مهمة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان .

وينطلق المنتدى يوم الإثنين الموافق 10 يناير الجاري بالحفل الافتتاحي، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها، وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من "جلاسكو" إلى "شرم الشيخ"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

وفى ضوء اهتمام منتدى شباب العالم منذ انطلاقه بتنظيم نماذج المحاكاة، يعُقد هذا العام نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان. كما تستمر الفعاليات التي بدأها المنتدى في السنوات السابقة من خلال مسرح شباب العالم، وفريدوم Freedome، ومنصة الإبداع Inspire.D، وساحة ريادة الأعمال Start Vein. وبالإضافة لذلك يطلق المنتدى عدة فعاليات مميزة جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى هذا العام.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.