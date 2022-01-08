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حى الدقى يشن حملة إشغالات مسائية بالتنسيق مع شرطة المرافق على الكافيهات..صور

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القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى حملة إشغالات مسائية بالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف رئيس الحى اللواء أحمد عبد الفتاح حيث تمت الحملة على الكافيهات لمراجعة التراخيص وضبط مخالفه تقديم الشيشة ورفع كافه الإشغالات للمخالفين، ويأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالمحافظة على الانضباط فى الشارع.

 

 وحرر الحى 8 محاضر أشغال للطريق العام ومصادره 63 شيشه ورفع 76 اشغال وذلك فى شارع مكة ومحي الدين وميدان الثوره وشارع التحرير وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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