شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة الآن على الطرق تصل للضباب وانخفاض بالرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية الآن علي الطرق المؤدية من وإلي القاهرة بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة، التى تصل إلي حد الضباب، وتستمر حتي ساعات متأخرة من الصباح.

وتابعت: "يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.