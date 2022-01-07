شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية فى بريطانيا عند 178 ألفا و250 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، تراجع إصابات كورونا اليومية في بريطانيا عند 178,250 حالة.

وقالت السلطات الصحية في إنجلترا، إن واحدًا من بين كل 15 شخصًا أصيب بفيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الأخير فى البلاد.