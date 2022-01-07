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احتفالا بعيد الميلاد.. "نسل واحد من الجدود" بقبة الغوري الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد 9 يناير 2022، احتفالية بعنوان "العبارة نسل واحد من الجدود"، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

الحفل رؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح، بمشاركة فرق سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، مع ضيف الشرف فرقة "أوصانا للتسابيح والترانيم"، حيث تمتزج الألحان الكنائسية والإسلامية، في تناغم يعبر عن أصالة الحضارة المصرية والتسامح والسلام.

وذلك بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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