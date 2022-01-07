الوطنية للإعلام: 60 مليون جنيه من مجلس الوزراء لصرف مستحقات العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، تقدمها بالشكر للدولة المصرية ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعم والمساندة للهيئة والعاملين فيها.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق على إتاحه مبلغ 60 مليون جنيه كخطوة أولى ضمن عدة إجراءات لصرف كافة مستحقات العاملين فيها، بعد أن عرضت الهيئة احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين فيها سواء الحاليين أو المحاليين على المعاش.

وتؤكد الوطنية للإعلام لأبنائها الذين تكن لهم كل الاحترام والتقدير أنها تواصل جهودها والمتابعة مع الجهات المعنية لصرف مستحقاتهم كاملة، وأن هناك استجابة من الدوله المصرية لحل كافه المشكلات حفاظًا على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعيشي.