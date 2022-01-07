نواب في مهمة خارج المجلس.. زيارات برلمانية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

منذ الساعات الأولى من مساء الأمس الخميس وحتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، لم تنقطع زيارات أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" إلى الكنائس التي تقع في زمام دوائرهم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد لجمع الشعب المصري.

من صعيد مصر مرورا بالجيزة إلى الإسكندرية شمالًا أجرى عدد من النواب زيارات إلى مقرات الكنائس احتفالًا وتهنئة ومشاركة لإخوانهم الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

البداية من سوهاج، حيث زار النائب مجدي القاضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الكنائس في محيط دائرة طما وطهطا، يرافقه النائبان أحمد أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ.

وفي كنيسة العذراء بمنطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، قدم النائب حسين العقاري عضو مجلس النواب، التهنئة وحضر جزء من قداس عيد الميلاد المجيد.

كما زار عددًا من كنائس برج العرب ومنها كنيسة أبوسيفين ببرج العرب القديم، وكان في استقباله عدد من الآباء الكهنة وكبار الكنيسة، وكذلك تم زيارة كنيسة القديسة مارينا بقرية.

وفي القاهرة، زار النائب محمد رضا البنا عضو مجلس النواب دائرة المرج بزيارة لكنيسة قصر الدوبارة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وفي الشرقية، زار عميد نواب المحافظة، النائب أحمد فؤاد أباظة والنائبة الدكتورة يسرا أباظة كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة أبو حماد، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط وراعي كنيسة أبو حماد الأنبا ديمتري عبدالملاك.

وفي أكثر الأحياء شعبية وتاريخًا، حي روض الفرج وشبرا بمحافظة القاهرة، زار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي النائب محمد عبدالرحمن راضي، كنائس دائرته الانتخابية في روض الفرج وبولاق وشبرا لتقديم التهنئة للأقباط وحضور جزء من قداس العيد.

وفي محافظة الجيزة، زار النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب عددًا من كنائس دائرة الوراق وأوسيم للوقوف على تجهيزات قداس عيد الميلاد وحضور جزء منه وكذلك تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بالمناطق التابعة له، مؤكدًا عمق العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بدائرته الانتخابية.

من ناحية أخرى أرسلت هيئة مكتب مجلس النواب، برقيات للأعضاء المسيحيين، للتهنئة بمناسية عيد الميلاد المجيد، في لفتة طيبة تؤكد وحدة الصف المصري والنسيج الوطني.​