هدم الحي السادس بمدينة نصر.. مستند رسمي يكشف تفاصيل القرار ومصير السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة تفاصيل ومخطط إزالة الحي السادس بمدينة نصر غرب.

وبحسب مستند حصل "الخليج 365" عليه فإنه تقرر بدء تلقي طلبات التعويض من قبل المواطنين من أجل بحثها والبت فيها.

وبحسب المنشور أيضا يوجد 3 بدائل للأهالي وهي إما الحصول على وحدة سكنية بديلة مؤثثة ومفروشة في منطقة أخرى،والثاني هو الحصول على تعويض مادي، والثالث هو العودة إلى المنطقة عقب تطويرها بشروط.

وتضمن المستند طرق التعويضات المقررة للسكان بمنطقة الحي السادس بحي غرب مدينة نصر.