إيجابي كورونا رغم التدابير.. إصابة الإعلامي محمد سعيد محفوظ بـ"كوفيد 19"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الإعلامي محمد سعيد محفوظ؛ إصابته بفيروس كورونا، في بث مباشر، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" تحت عنوان "إيجابي.. رغم التدابير".

وقال محفوظ؛ خلال البث المباشر: "جاءتني أعراض بسيطة جدًا منذ يومين أشبه بالبرد، شعرت بقليل من الرشح والصداع والكحة وارتفاع درجات الحرارة، ولأنني كنت مقبل على منتدى الشباب، طلبت مضاد حيوي من الصيدلية، وتحسنت صحتي، وبالفعل ذهبت إلى المطار، وبعدما أجريت المسحة فوجئت بالطبيب يخبرني أنني إيجابي كورونا، فانسحبت فورًا وعدت إلى المنزل".

وأضاف محفوظ: "لا أعرف من أين نفذ إلي هذا الفيروس؛ خاصة أنني أقوم بتعقيم جميع الأدوات التي أستخدمها، سواء كانت نقود أو مفاتيح أو أزرة الأسانسير، ولا أستخدم أشياء مشتركة مع أحد ولا أسلم على أحد بيدي".