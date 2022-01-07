شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطي، إن زلزالاً بقوة 6.3 درجة ضرب تشينجهاى فى شمال الصين الجمعة (السبت بالتوقيت المحلي)، وأوضح المركز أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

ويوم 4 يناير الماضى، شهدت الصين مصرع 10 أشخاص في انهيار ارضى بموقع بناء فى مدينة بيجيه بمقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.

وذكرت السلطات المحلية فى مدينة بيجيه - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن أربعة أشخاص آخرين ما زالوا فى عداد المفقودين، جراء الانهيار الأرضى الذى وقع مساء أمس الاثنين.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن أكثر من ألف شخص من إدارات الطوارئ والإطفاء والأمن العام هرعوا إلى موقع الحادث للبحث عن المفقودين.