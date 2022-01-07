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مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد- (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون – مركز إصلاح وتأهيل بدر، عددا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2022 .

عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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