فرص عمل لقاطني المدينة.. جهاز العبور: إجراء قرعة علنية لشغل منافذ بيع بمشروعي أسواق الخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم إجراء مراسم القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة، لشغل منافذ بيع بمشروعي أسواق الخير، وبازار العبور "شارع مصر"، واللذين تم تنفيذهما لتوفير فرص عمل لقاطني المدينة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع.

وأوضح الغيطي في بيان له، الجمعة، أنه تم إجراء القرعة للمتقدمين لحجز 4 باكيات بأسواق الخير، بأنشطة جزارة دواجن، وخضروات وفاكهة، وباكيتين متنوعتين، بجانب إجراء القرعة للمتقدمين لحجز 18 بايك ببازار العبور ( شارع مصر )، وتضم 10 بايكات بأنشطة متنوعة: مأكولات ومشروبات، و 5 بايكات حالات خاصة، و٣ بايكات بنشاط دراجات ومستلزماتها مقسمة كالآتي: ٢ بايك ببازار العبور ( شارع مصر )، وبايك بجوار الچيم المفتوح ومنطقة ألعاب الأطفال بالمنطقة الفاصلة بين الحي التاسع والطريق الرئيسي.

وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه سبق وتم طرح ٧٦ باكية متنوعة بأسواق الخير تشمل ( لحوم - دواجن - أسماك - فاكهة - خضروات - سرجة - علافة - خلافة)، بخلاف طرح (٣٢) بايك ببازار العبور (شارع مصر) بأنشطة متنوعة تشمل ( مأكولات ومشروبات)، وسوف يتم تسليم الباكيات + البايكات إلى مستحقيها فور انتهاء كافة الأعمال المتعلقة بها.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من الجهاز والسعي الدائم لتوفير وإتاحة فرص عمل للشباب، وإيجاد الحلول البديلة الدائمة للشباب وللباعة الجائلين، وقام الجهاز بإقامة سوق حضارية متكاملة تهدف لتوفير مكان مناسب لهم واتاحتها بسعر رمزي ( أسواق الخير ) السوق البديلة الحضارية للباعة الجائلين بالحي الثاني خلف المرور وشركة الكهرباء، وفي ذات السياق تم إنشاء بازار العبور (شارع مصر) شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي.