شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: توفير خدمات التأمين الصحى لكل من انتهت خدمته قبل سن التقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير كافة خدماتها من الرعاية الطبية لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد جاء استجابة لمطالب عمال مصر الذين تركوا عملهم، وهم فى سن العمل، ويمكنهم بأى وقت إيجاد فرص عمل أخرى، وأصبحوا بلا غطاء صحى، فكان تحرك الدولة للوقوف على مطالبهم وضرورة حلها.

وقال عوض في تصريحات اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بضرورة توفير كافة أوجه الحماية للمواطن المصرى، والعمل على رفع أى معوقات عن كاهل المواطنين والإنصات إلى مطالبهم، وعمل كافة أجهزة الدولة لحلها، ومن أهم سبل الحماية التى تشغل المواطن المصرى هى الحماية الاجتماعية والصحية جاء التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين الذين تركوا عملهم قبل سن التقاعد و مازالوا فى سن العمل.

وعن كيفية اشتراك تلك الفئات، أشار رئيس الهيئة، إلى أن المواطن الذى ترك العمل لأى سبب ومازال فى سن العمل، ويرغب بالحصول على كافة مزايا التأمين الصحى عليه التوجه إلى اقرب مكتب تأمينات اجتماعية، ويقوم بسداد 4% فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأمينى وقيمتهم حاليا 56 جنيه شهريا ويتم الاشتراك والتجديد سنويا، ويحصل المواطن على بطاقة التأمين الصحى، والتى تمكنه من الحصول على كافة الخدمات الطبية التى تقدمها منظومة التأمين الصحي.

وأوضح عوض أنه ولأول مرة يتم توفير تلك الخدمة لمن تركوا أعمالهم قبل بلوغهم سن التقاعد، وذلك حماية لهم من أية أخطار صحية، وفى حال عودة المواطن إلى سوق العمل مرة أخرى يتم اشتراكه آليا عن طريق جهة العمل بمنظومتى التأمين الصحى والاجتماعى، ويتم السداد من جهة عمله .

وفى سياق متصل، أشار رئيس الهيئة، أنه الى تم اشتراك كافة عمال المقاولات المقيدين بمنظومة التأمين الاجتماعى بمنظومة التأمين الصحى و يمكنهم الحصول على بطاقات التأمين الصحى بعد تقديم برنت تأمينى الى مكتب التأمين الصحى التابع له وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتلك الفئات وحمايتهم من أية مخاطر صحية.

وطالب رئيس الهيئة كافة فئات العمالة غير المنتظمة، بضرورة الانضمام إلى منظومة التأمين الاجتماعى فى ظل كل التسهيلات التى تقدمها الدولة لهم لحمايتهم، ويستطيع أى عامل التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات و يقوم بتقديم بطاقة الرقم القومى لبدء اشتراكه، ويتمتع بكافة مزاياها ويضمن معاش شهرى حال بلوغه سن التقاعد، و لو لا قدر الله فى حالة حدوث إصابة أو عجز يحصل على معاش له ولأسرته.