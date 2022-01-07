شكرا لقرائتكم خبر عن BBC تلقى الضوء على "قرية الياسمين" بمصر: مسئولة عن 50% من الإنتاج العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" الضوء على قرية الياسمين فى مصر، أو قرية شبرا بلولة المسئولة عن حوالى 50% من الإنتاج العالمى للياسمين حول العالم، وقالت إن "الياسمين" التى تنتجه هذه القرية يعد مكون أساسى فى العديد من العطور التى تنتجها كبرى الشركات حول العالم.

وقالت "بى بى سى" إن شبرا بلولة، تقع على بعد حوالي 97 كم شمال القاهرة ويشار إليها ببساطة باسم شبرا بلولة، وهى مسئولة عن أكثر من نصف إنتاج العالم من الياسمين، تنتج هذه الأزهار رائحة أزهار أنثوية كلاسيكية توجد في العديد من العطور، مما يجعل الياسمين "حجر أساس في صناعة العطور".

وأوضح الموقع أن معظم أراضي شبرا بلولة ، التي تبلغ مساحتها حوالي 257 فدانًا ، مزروعة بالياسمين ، وقليل من المزارع تزرع شجرة عطرية أخرى تسمى البرتقال المر، تنقسم حقول الياسمين إلى صفوف، وعندما تتفتح الأزهار في الليل، فإنها تنبعث منها رائحة نفاذة. يحب القرويون التحدث مع الزوار القلائل الذين يجتازون طرق المدينة لمشاهدة الزهور الجميلة التي تحيط بهم من كل جانب، وأحيانا يدعونهم حتى للمساعدة في عملية القطف.

وأضافت "بى بى سى" أنه بالنسبة للقرويين ، الياسمين ليس مجرد زهرة ذات رائحة طيبة ولكنه مصدر رئيسي لكسب العيش. وقال جامع الياسمين محمد فرج "الجميع في هذه القرية من الأكبر إلى الأصغر يختارون زهور الياسمين". "يستيقظ الأطفال في سن السابعة عند الفجر ، ويقطفون الياسمين لبضع ساعات ثم يتوجهون إلى المدرسة. كنت أفعل ذلك منذ أن كنت في التاسعة من عمري."

ووصفت "بى بى سى" حصاد الياسمين ، الذي يحدث من يونيو إلى ديسمبر ، بالعملية فريدة ورائعة. كل يوم قبل غروب الشمس ، تبدو حقول الياسمين ورائحتها مثل أي منطقة خضراء أخرى مع عدد قليل من الأزهار تظهر هنا وهناك، ومع ذلك ، بعد ساعات قليلة فقط ، تنفتح البراعم الناضجة تمامًا، وينتشر عبيرها عبر الحقول داعياً القرويين للتوجه إلى الظلام لجمعها.