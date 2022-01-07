شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف مواصفات خط المترو الأخضر وموعد اكتمال تنفيذه بشبكة مترو القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 11 معلومات كل ما تريد معرفته عن خط المترو الأخضر أو المسمى الخط الثالث للمترو ومواصفاته وموعد اكتمال تنفيذه خلال التقرير التالى:

1ـ الخط الثالث بدأ تنفيذه في 2012 وتكلفته الإجمالية تصل إلى 128 مليار جنيه تكلفة تنفيذه.

2ـ تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مراحله الأولى والثانىة والرابعة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة منه.

3ـ الخط الثالث للمترو بعد اكتمال تنفيذه سيصل إلى 40.7 كم وسيكون أطول خط مترو بالشرق الأوسط.

4ـ متوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة واكتمال تنفيذ الخط الثالث بالكامل في إبريل 2023.

5ـ جميع محطاته وقطاراته مكيفة.

6ـ يتم تمويل تكلفة تنفيذه عبر قورض دولية وموازنة الدولة.

7ـ محطاته بها سلالم كهربائية تصل إلى مستوى سطح الشارع.

8ـ منفذ بمواصفات أوربية وفق أحدث التكنولوجيا بالعالم.

9ـ محطاته بالكامل سيتم تزويدها بماكينات صراف آلى لاستخراج تذاكر المترو بجانب شبابيك الحجز بالمحطات.

10- تولت تنفيذه تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية.

11- تتولى إدارته وتشغيله شركة آر ايه تى بى الفرنسية دون التدخل فى تحديد سعر تذكرته.