شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "القيم المجتمعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، موضوع خطبة الجمعة المقبل، 14 يناير الجارى، تحت عنوان: "القيم المجتمعية"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

كما شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، في وقت سابق عناوين موضوعات خطبة الجمعة، خلال شهر يناير المقبل، حيث تبدأ الجمعة الأولى 7 يناير وموضوعها "العمل شرف".

وأضافت الوزارة، أن الجمعة الثانية الموافق 14 يناير سيكون موضوع خطبة الجمعة "القيم المجتمعية"، فيما سيكون موضوع خطبة الجمعة الثالثة من الشهر بتاريخ 21 يناير: "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، وآخر جمعة بتاريخ 28 يناير بعنوان "حق الوطن والتضحية فى سبيله".











