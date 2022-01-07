اعترافات المتهمين بقتل سائق في القليوبية: 5 آلاف جنيه مصاريف لتنفيذ الخطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أثار قرار العفو عن شخص متهم بقتل أخر في القليوبية- بعد قضاء نصف العقوبة- حفيظة شقيقة القتيل، وظلت تبحث عن وسيلة تنتقم بها من القاتل، حتى تعرفت على مسجلين خطر تربطهما صداقة بالمتهم. اتفقت معهما على استدراج القاتل، حتى تمكنت من قتله.

المجني عليه "محمد-43 سنة سائق"؛ في الأول من يوليو 2016 نشب خلاف بينه وزوج شقيقته، تطور إلى شجار بالأيدي، انتهى بمقتل الأخير - دون قصد، نتيجة اصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى. وقضت المحكمة بسجن المتهم 7 سنوات.

منتصف يناير 2019، خرج المتهم من السجن بعد قضاء نصف العقوبة. الحكم الصادر بشأن المتهم، لم تقتبل شقيقة المجني عليه اعتبار الواقعة جاءت محو صدفة وأن الحكم الصادر لم يشفي غليلها وأهليتها بل أشعل في نفوسهم قضائه نصف المدة المحكوم عليه بها وخروجه بالعفو.

في أحد الأيام تعرفت شقيقة المجني عليه "سحر ع." على "محمد س." وتطورت علاقتها معه بعدما علمت أنه وشقيقه صديقان لـ"قاتل شقيقها". وطالبتهما بالقصاص لشقيقها، لكن محمد طلب إقامة علاقة جنسية معها مقابل ذلك، لكنها رفضت وأبدت استعدادها لإعطائهما 50 ألف جنيه، ودفعت 5 آلاف جنيه كمصاريف لتنفيذ الخطة، بحسب اعترافات سحر أمام جهات التحقيق.

مساء الثلاثاء- 30 أبريل 2019، اتصل الشقيقان بالمجني عليه وطالباه بالحضور إلى جراج بمركز طوخ، وباغتاه وسيطرا عليه وقيّداه بالسلاسل والأقفال الحديدة، واتصلا بـ"سحر"، التي حضرت منتقبة وأخذت تتشفى في "قاتل شقيقها" وطوقت عنقه برباط وجذبت أطرافه حتى تأكدت من إزهاق روحه، ورددت "أخذت بثأرك يأ أخويا عشان ترتاح في قبرك".

قام المتهمون الثلاثة بوضع جثة المجني عليه في جوال وألقوه برشاح مشتهر بطوخ.

بعد أيام طفت الجثة على سطح الماء "مكمَّم الفم بلاصق طبي ومربوط بحبل بلاستيكي ملفوف حول كامل جسده وساعديه، وجنزير حديد ملفوف أعلى الحبل موصود طرفاه بصامولة ومثبت بجزء من شاسيه سيارة حديدي".

أبلغ الأهالي قوات الأمن التي حضرت وتمكنت من كشف لغز الجريمة بعد 24 ساعة، وألقت القبض على المتهمين، وهم (سحر ع. ع. - 30 سنة) خادمة، و(أحمد س. ا. - 27 سنة) عاطل، وشقيقه (محمد) عاطل، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالت ملف القضية لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" لمحاكمة المتهمين طبقا للاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق أدلة الثبوت مع استمرار حبسهم على ذمة المحكمة الجنائية، قضت محكمة بجنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، للتصديق على حكم الإعدام لهم.