بحضور قيادات أمنية وشعبية.. الصلح ينهي خصومة ثأرية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الجمعة، في عقد جلسة صلح بين عائلتين بدائرة مركز شرطة إطسا.

جاء ذلك ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلً منهما بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.