المرور تُعيد فتح الطرق المغلقة بعد زوال الشبورة أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق التي جرى إغلاقها اليوم الجمعة، أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة المائية، وتحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، 3 طرق رئيسية، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي أدت لانعدام الرؤية وتلك الطرق هي طريق شبرا - بنها الحر، طريق بورسعيد - اتجاه دمياط، محور ٣٠ يونيو المتجه من بورسعيد - اتجاه الإسماعيلية، طريق الإسكندرية الصحراوي.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.