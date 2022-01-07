الأوقاف تحذر الأئمة والخطباء: هذه عقوبات مخالفة تعليمات خطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف تحذيرات جديدة للأئمة والخطباء بشأن خطبة الجمعة، بعد أن رصدت مخالفة تعليمات الخطبة في بعض المحافظات.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بوقت خطبة الجمعة وموضوعها المحدد، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيتم منعه من صعود المنبر، مع إحالته للمسائلة إن كان إماما.

وأكدت وزارة الأوقاف، في المنشور الذي عممته على المديريات بإلغاء تصريح أي خطيب سواء كان متطوعا أو يعمل بالمكافأة، مشددة على المديريات وأجهزة التفتيش والمتابعة بالتعامل مع الأم بمنتهى الجد والحسم.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلّف الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة، حول "العمل شرف".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، الشيخ محمد حامد السلكاوي، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.​