شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد وضوح الرؤية وتلاشى الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات الأمنية منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، التى أغلقت منها إدارة المرور 5 طرق و هى طريق شبرا - بنها الحر و طريق بورسعيد الصحراوى اتجاه دمياط و طريق الإسكندرية الصحراوى ، ومحور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية ، وطريق الإسماعيلية الصحراوى وتم إعادة فتحها بعد زوال الشبورة ، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.