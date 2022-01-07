شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق 5 طرق بسبب الشبورة الكثيفة.. تعرف عليها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، 5 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية، ونستعرضها فى الإنفوجراف التالي:

5 طرق المغلقة بسبب الشبورة الكثيفة -طريق شبرا - بنها الحر -طريق بورسعيد الصحراوى اتجاه دمياط -طريق الإسكندرية الصحراوى -محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية -طريق الإسماعيلية الصحراوى