شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق بورسعيد/ دمياط بسبب الشبورة الكثيفة.. والجمارك تغلق المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة لمرور بورسعيد، طريق بورسعيد/ دمياط بسبب الشبورة الكثيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حفاظا على سلامة المواطنين من المخاطر التى قد يتعرض قائدى السيارات.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” استمرار غلق طريق بورسعيد/ دمياط لوجود شبورة مائية كثيفة أدت إلى إنعدام الرؤية تماماً أمام قائدى السيارات المتجهة إلى مدينة دمياط والمحافظات المجاورة.

ومن جانبها، أهابت إدارة المرور قائدى السيارات الإلتزام بتعليمات المرور حفاظاً على سلامتهم من مخاطر الطريق ومنعا لوقوع حوادث مرورية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى أدت إلى انعدام الرؤية.

ومن ثم تسببت التقلبات الجوية والطقس السئ فى إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي.

وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة ، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطوارئ.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار، بالإضافة إلي ماتم من تطهير مصارف المياة وإنشاء بالوعات الأمطار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .



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