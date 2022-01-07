شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدارس الأحد يحتفلون بعيد الميلاد بكنيسة العذراء بالمعادى.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من احتفال طلاب مدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى بعيد الميلاد المجيد وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وترأس القس أسطفانوس صبحى راعى كنيسة السيدة العذراء بالمعادى قداس عيد الميلاد المجيد، أمس وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.