شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق القاهرة تعلن أرقام الجلوس وأماكن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمى لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، عن إتاحة ارقام الجلوس لطلاب الكلية سواء القسم العربى أو الانجليزى ، وكذلك أماكن أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول .

وأوضح الموقع الرسمى لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعليمات البحث عن رقم الجلوس حيث أكدت الكلية أنه على الطلاب أثناء الحصول على رقم الجلوس إذا كان الاسم يحتوى على حرف الالف عدم كتابة أى همزات به خلال البحث وكذلك إذا كان الاسم يحتوى على حرف الياء عدم كتابته بنقط بالإضافة إلى إذا كان الاسم يحتوى على (ؤ) يجب كتابته بدون همزة (و) وإذا كان يحتوى الإسم على حروف "ة _ه " يجب المحاولة بالحرفين .

وتواصل كلية الحقوق بجامعة القاهرة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الاحد المقبل حيث يؤدى طلاب الفرقة الأولى امتحان مادة مدخل العلوم القانونية .