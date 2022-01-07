شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة ومحافظ جنوب سيناء يتفقا على بدء خطة تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 " في نهاية هذا العام بمدينة شرم الشيخ، و ذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وادارة المخلفات والمهندسة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون المثمر والدائم بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء فى ملف السياحة المستدامة وحماية البيئة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والذى ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات بهذا القطاع مؤكدة على أن المحافظة شريك فاعل فى تنظيم مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop27 الذى ستنظمه مصر نهاية العام بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية لإخراج المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة مشددة على أن المؤتمر فرصة حقيقة لمصر على المستوى البيئى و السياحى.

كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع المحاور اللوجستية والفنية الأساسية لتنظيم المؤتمر والتي تم وضعها وفق الخطة التنظيمية بهدف السعي نحو رسم صورة مميزة لمصر أمام العالم من الناحية البيئية والسياحية والتى سيتم العمل فيها على خمسة محاور يتمثل المحور الأول فى تقييم لكافة الفنادق بالمدينة للحصول على العلامة الخضراء كذلك تم إعداد دليل ارشادى لتقديرات العلامة الخضراء من بين نجمة الى ثلاث نجوم كذلك تم تنفيذ تدريب للعاملين بالفنادق و السياحة لدمجهم فى حماية البيئة واعداد مسابقات بين الفنادق التى ستحصل على العلامة الخضراء لإحداث تنافس بينهم والترويج للتوجه للسياحة الخضراء خلال المؤتمر ليكون المنشاة السياحية بمقوماتها المادية الفنية والبشرية تدعم السياحة الخضراء، كذلك إصدار قرار لمراكز الغوص التى تتبع العلامه الخضراء و التى حصل عليها 13 مركز و سيتم استكمال باق المراكز قبل المؤتمر علاوة على الاتفاق مع وزارة الاتصالات على تغطية الفنادق بشبكات قوية.

وأضافت فؤاد ان هناك محور يتمثل فى إعداد مسار للدراجات بشرم الشيخ وبالتعاون مع ابليكيشين خاص بذلك تم إعداده من قبل مجموعة من الشباب مع بحث كيفية استدامته بالمدينة ، كما سيتم العمل على محور لتشجير المدينة لظهورها بالمظهر اللائق ، كما سيتم توزيع 10000شنطة فى شرم الشيخ كبديل للاكياس البلاستيكة ليتم بعد دراسة تقديرات الاستخدام ومنحهم فرصة لتوفيق الأوضاع ليتم بعدها منع الأكياس البلاستيكية نهائيا بشرم الشيخ

وأكد اللواء خالد فودة على استعداد المحافظة لتسخير كافة الإمكانيات للمساهمة في إخراج المؤتمر في أفضل صورة، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجان تنسيقية لتنفيذ المحاور الخاصة بالتجهيزات لاستضافة المؤتمر مشيرا إلى البدء فى العمل لزراعة 2000 نخلة بالمدينة.

كما ناقش الوزيران دعم الوزارة لإنشاء حديقة الاستدامة بشرم الشيخ ودعمها بانشطة للاطفال كحديقة نموذجية صديقة للبيئة.

وفي نهاية الاجتماع اتفقا الوزيران على بدء خطة عمل لتحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء صديقة للبيئة وتنظيم زيارة الأسبوع القادم بمدينة شرم الشيخ للتعرف على الاستعدادات التى تتم على أرض الواقع.