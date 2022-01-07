شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من الشبورة.. لو نازل شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد الخليج 365 بثا مباشرا، من أعلى كوبري أكتوبر في القاهرة صباح اليوم الجمعة، لرصد حركة المرور، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في ظل انتشار الشبورة المائية.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 5 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية وهى :

-طريق شبرا - بنها الحر

-طريق بورسعيد الصحراوى اتجاه دمياط

-طريق الإسكندرية الصحراوى

-محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية

-طريق الإسماعيلية الصحراوى

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.