ضبط اسلحة وماريجوانا وهواتف بمطار القاهرة مع أجنبي قادم من فرنسا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الجمعة، راكبا أجنبيا من أصل مصري يهرب مخدرات وأسلحة متنوعة وهواتف محمولة، أثناء وصوله من فرنسا، أخفاها داخل حقائبه وعلى جسده لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتمت وإحالته للنيابة.

وأثناء أنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف صبري حسانين رئيس القسم بالجمارك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إكرامي أشرف مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود أشياء يجب التأكد منها بفتح الحقائب.

وقام أحمد أبو بكر مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، بتكليف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط اثنين مطواة، وطلقة سلاح ناري، وصاعق كهربائى، ورادع "سبراي"، ونظارة ميدان، وجاكيت مموه.

وأفاد تقرير المقدم ميشيل نبيل مسئول شرطة إدارة الحماية المدنية "المفرقعات" بالمطار، أن هذه المضبوطات محظورة طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، وتم ضبط كمية من عشب الماريجوانا تزن ٢٢٠ جرام في برطمان أسفل البن، و١١ قطعة بها زيت الماريجوانا تستخدم في السجائر الإلكترونية، و٣٤ تليفونا محمولا أخفاها الراكب بين طيات الملابس بحقائبه.

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة فيما يخص المخدرات والسلاح.