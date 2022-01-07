الطقس الآن.. الأرصاد: شبورة تصل للضباب بهذه المناطق وانخفاض الرؤية لأقل من 100 متر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية كثيفة حاليا على مناطق متفرقة من القاهرة ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري.

وأضافت غانم لمصراوي، الجمعة، أن الشبورة المائية الكثيفة وصلت حد الضباب على بعض محافظات مدن القناة والوجه البحري وبعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الرؤية في بعض المناطق تصل إلى أقل من ١٠٠ متر.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أن الشبورة تكون كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتبدأ من الرابعة صباحا وتقل تدريجيا من الـ ٩، مؤكدة أنه من المتوقع أن تنتهي الشبورة خلال أقل من ساعة أو ساعتين.