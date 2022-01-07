إلغاء استمارة 6.. قواعد جديدة في قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون.

ويرصد "الخليج 365" 7 قواعد جديدة في القانون وفقا لنص المشروع على النحو التالي:

استمارة 6

نص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين منها:

- إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل.

- تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون

- حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

- الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

- إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

- حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

تطلعات العمال

ويتطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

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