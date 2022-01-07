شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع درجات المواد بامتحان الترم الأول لأولى ثانوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع درجات المواد للصف الأول الثانوى، موضحة أن فى اللغة العربية الدرجة العظمى 50 درجة مخصص للأسئلة الإلكترونية " الاختيار من متعدد" 35 درجة منها و15 درجة للأسئلة الاختبار الورقى، وفى اللغة الأجنبية الأولى النهاية العظمى 40 درجة 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للامتحان الورقى، وفى اللغة الأجنبية الثانية النهاية العظمى 30 درجة منها 23 للأسئلة الإلكترونية و7 درجات للامتحان الورقى.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: فى الرياضيات 40 درجة النهاية العظمى منها 28 للاختبار الإلكتروني و12 للورقى، وفى الأحياء النهاية العظمى 20 منها 14 للامتحان الإلكترونى و6 درجات للأسئلة الورقية وفى الفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق مخصص لكل مادة 20 درجة كنهاية عظمى، توزع بواقع 14 درجة للامتحان الإلكترونى و6 للامتحان الورقى.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15، 17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16، 18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.