شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق "الإسماعيلية - القاهرة" بسبب الشبورة المائية الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة للمرور غلق طريق "الإسماعيلية - القاهرة" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وقال مصدر أمنى أنه من المقرر فتح الطريق على فترات في حالة انخفاض الكثافة المرورية اليوم الجمعة.

وغطت الشبورة المائية الكثيفة، الطرق الرئيسية والفرعية في الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وانعدمت الرؤية على الطرق الرئيسية في المحافظة وهي طريق "الإسماعيلية – القاهرة"، و"الإسماعيلية – بورسعيد" ومحور 30 يونيو، وهو ما أثر على حركة سير المركبات على الطرق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وبورسعيد الصغرى 09 العظمى 18، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 18، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19، والسويس الصغرى 11 والعظمى 19، والعريش الصغرى 10 والعظمى 16، ورفح الصغرى 09 والعظمى 16 درجة.

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