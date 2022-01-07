شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا مساء أمس، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته كنيسة "القديس موريس والقديسة فيرينا" وكنسية "العذراء والأنبا اثناسيوس"، كبرى الكنائس القبطية الارثوذكسية في منطقة تورونتو الكندية .

وقد شارك فى القداس نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وآباء الكنيسة، وأبناء الجالية المصرية من الأقباط، بالإضافة رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية ولفيف من أعضاء البرلمان الفيدرالى الكندى وبرلمان المقاطعة.

وقد حرص السفير المصرى خلال القداس، على نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى آباء الكنيسة وأعضاء الجالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، والمزيد من الاستقرار والرخاء لمصر.

الجدير بالذكر، ان السفير أحمد أبو زيد قد حرص ايضاً علي لقاء نيافة الأنبا بولس اسقف اوتوا و مونتريال و شرق كندا فى العاصمة الكندية أوتاوا قبل توجهه الي مدينة تورونتو، وذلك لتهنئته وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى شرق كندا، حيث قام بتسليم نيافته رسالة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

هذا، وتُعقد احتفالات عيد الميلاد فى كندا هذا هذا العام في ظل فرض إجراءات احترازية مشددة نتيجة انتشار متحور أوميكرون، الأمر الذي يفرض مشاركة عدد محدود داخل دور العبادة بنسبه لا تتعدى 50%.