شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من قيمة "الممارسة" المرتفعة وركب عداد الكهرباء الكودى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- يتم تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لشركات توزيع الكهرباء الـ9 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه.
2- المواطن الذى يرغب فى تقديم طلب تركيب عداد كودى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء و الضغط على رابط المنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء
https://eservices.eehc.gov.eg/signup.
3- تسجيل الدخول على الرابط من خلال تسجيل بعض البيانات المطلوبة.
4- اختيار رقم سرى مكون 8 رموز يجب أن تحتوي ارقام و احرف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات.
5- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).
6- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.
7-ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.
8-صورة العقار من الخارج.
-شروط تركيب العداد الكودى:
9- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى وكذلك سعر المحاسبة لا يختلف و يتم المحاسبة وفقا لاسعار الشراءح المعلنة.
10- سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين بدأ من اليوم و الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى.
11- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
12- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
13-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع لا يحمل أسم مالك الوحدة ولا يعتبر سند قانونى لملكية العقار.