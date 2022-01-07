شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريقى بورسعيد اتجاه دمياط ومحور 30 يونيو المتجه للإسماعيلية بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن السعيد مساعد وزير الداخلية، قبل قليل، إغلاق طريق بورسعيد اتجاه دمياط، وذلك بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

كما قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن السعيد مساعد وزير الداخلية، قبل قليل، إغلاق طريق محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية ، وذلك بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.