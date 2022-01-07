شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة النووية: الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحرى لـ"الضبعة" منتصف العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة منتصف العام الحالي، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه في يونيو 2020 وبدء تفعيله منذ يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهرا.

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في الاستشاريين المختصين بإنشاء الأرصفة البحرية هى الجهة التي تشرف على إنشاء وتنفيذ الرصيف البحرى، موضحا أن الهيئة تسابق الزمن للانتهاء من عمليات الإنشاء والتنفيذ قبل المدة المحددة وتجرى عملية التنفيذ للأعمال وفقا للمخطط.

وتابع الوكيل أنه من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة للوحدات الأولى والثانية منتصف العام الجاري، مشيرا إلى أنه تم تقديم استخراج إذن قبول الإنشاء فى 10 مارس 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، موكداً أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.

وتشمل المحطة النووية بالضبعة 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تمت إضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لإصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.