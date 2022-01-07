شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترسل مواصفات امتحان الثانوى العام للمديريات لوضع الأسئلة المقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إرسال مواصفات الامتحان الورقى المقالى لطلاب الثانوى العام إلى المديريات التعليمية وجار وضع الأسئلة وطباعتها وتجهيزها استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى تنطلق يوم 22 يناير الجارى، موضحة أنه سيتم تجهيز امتحان ورقى كامل يتضمن أسئلة مقالية وأخرى اختيار من متعدد للطلاب الذين يتعرضون لمشكلة تقنية أثناء عقد الاختبارات لامتحانهم ورقيا وأيضا امتحان مقالى يتضمن أسئلة قليلة لا تتجاوز الـ" 3 أسئلة إضافة إلى امتحان ورقى كامل للطلاب المنازل.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكترونى" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالى ورقى" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.