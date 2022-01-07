شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للبرودة نهارا.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات