شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للبرودة نهارا.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجات
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجات
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجات
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 06 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجات
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجات
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجات
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجات
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجات
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات