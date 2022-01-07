أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الرئيس السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز

وكالة "شينخوا" تسلط الضوء على تحقيق قناة السويس أعلى إيراد سنوى بتاريخها