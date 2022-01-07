أخبار مصر

وكيل النواب يثمّن رسائل السيسي من قلب كاتدرائية العاصمة الإدارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه سنويًا على تقديم التهنئة لكل المصرية من قلب الكنيسة المصرية وأثناء أداء صلاة القداس من داخل مبنى الكاتدرائية المرقسية في العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وببطريرك الكرازة المرقسية.

وناشد سعد الدين في بيان له، المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية إعطاء أكبر اهتمام للرسائل المهمة والعاجلة التي تناولها الرئيس السيسي في كلمته مساء اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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