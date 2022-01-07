رئيس حقوق إنسان النواب: المصريون ينتظرون كلمة السيسي سنويًا من قلب الكنيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن المصريين دائمًا يتابعون جميع خطابات وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكنهم ينتظرون وبشغف واهتمام كبيرين كلمة الرئيس السيسي سنويًا خلال زيارته للكنيسة المصرية لتقديم التهنئة لرمز الكنيسة المصرية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسي لحرصه سنويًا على الاحتفال مع كل المصريين بعيد الميلاد المجيد.

وقال رضوان في بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسي مساء اليوم وفي جميع كلماته التي ألقاها من قلب الكنيسة المصرية بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة دائمًا يوجه حديثه لكل المصريين الذين يعطون أكبر اهتمام للرسائل المهمة والعاجلة التي تناولها الرئيس السيسي في كلمته مساء اليوم.